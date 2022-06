Waarom Deceuninck de ploeg van Lefevere inruilde voor die van de broers Roodhooft: “Van der Poel geeft smoel aan een ploeg. Dat zochten wij”

Drie jaar lang werd de naam in één adem uitgesproken met die van Evenepoel, Lampaert en Cavendish, maar voortaan hoort hij onlosmakelijk bij Mathieu Van der Poel. Het was een opmerkelijke wielertransfer de voorbije maanden. Die van naamsponsor en fabrikant van raamprofielen Deceuninck van Lefevere naar de broers Roodhooft. Zeg straks in de Tour niet langer Alpecin-Fenix, wel Alpecin-Deceuninck.