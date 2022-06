“Aangenaam warm en heel de dag droog”

Donderdag blijft het overal in Limburg heel de dag droog en we mogen ook veel zonneschijn verwachten. De dunne hoge sluierwolken kunnen daar doorgaans geen stokje voor steken. Namiddag kan er af en toe wel eens even een stapelwolk voor schaduw komen zorgen. De UV-waarde bereikt in de vroege namiddag niveau 6 of nog iets meer, opgepast dus voor zonnebrand.