Onze tv-tips: Britse bakkers, een oude bekende en veel actie

The Great British Bake Off

NPO1, do, 21.06u

Er zijn veel internationale versies van gemaakt, maar het origineel komt uiteraard uit Groot-Brittannië. Dit is al het 12de seizoen van de bakwedstrijd die daar jaarlijks ongeveer tien miljoen kijkers trekt. Gastheren zijn voortaan Noël Fielding en Matt Lucas, die je kan kennen van de comedyreeks Little Britain. De Britse versie staat er al sinds het begin om bekend behoorlijk wat humor in de bakwedstrijd te stoppen, en dat is dit jaar niet anders. (tove)

Buurman wat doet u nu

Een, do, 21.15u

Vlaanderen leerde Ivan Heylen kennen met hits uit de jaren 70 zoals De Werkmens en De wilde Boerendochter. Als simpele werkmens uit de fabriek werd hij in één klap beroemd en kon hij plots leven van stem en gitaar. Wat volgde was een waanzinnig leven vol wilde projecten. Cath Luyten bezoekt hem op Tenerife waar hij al jaren woont. Uit dit portret blijkt dat hij zijn wilde kantje van weleer nog altijd niet heeft verloren. (tove)

Jason Bourne

VTM 2, do, 20.35u

De succesvolle franchise verkeerde in een dipje nadat Jeremy Renner de hoofdrol speelde in The Bourne Legacy. Waarop het oorspronkelijke team, bestaande uit acteur Matt Damon en regisseur Paul Greengrass, besloten andermaal de handen in elkaar te slaan. In 2016 leverden ze opnieuw een zenuwslopende blockbuster af met de voormalige CIA-agent in de hoofdrol. Hij krijgt Julia Stiles, bekend van de serie Riviera, als tegenspeler. (tove)