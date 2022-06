De Hesselse Herten vertrekken zaterdag als ‘Just Another Rugbyteam’ naar Ierland. — © Wim Daneels

Zaterdag vertrekt een 34-koppige delegatie van de ‘Hesselse Herten’ naar het Internationaal MIXAR toernooi in het Ierse Cork. MIXAR, dat is MIXed Ability Rugby oftewel spelers met én zonder beperking, die gewoon samen in één team een potje rugby spelen.