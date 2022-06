De succesrijkste ‘ballers’ van weleer tegen prijzenpakkers van de voorbije jaren: Boston Celtics en Golden State Warriors beginnen aan NBA-titelstrijd

Worden de legendarische Celtics-truitjes weer hip? Of boomen de Golden State Warriors-shirts, met de al even bekende Golden Gate-brug uit San Francisco, weer? In de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld staan Boston Celtics en Golden State Warrios tegenover elkaar. Pakt Golden State Warriors een vierde titel in acht jaar? Of knoopt Celtics weer aan met zijn succesrijke geschiedenis?