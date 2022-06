Novak Djokovic is eerste plaats op wereldranking sowieso kwijt na verlies tegen Rafael Nadal op Roland Garros

Novak Djokovic (ATP 1) is uitgeschakeld op Roland Garros. De Serviër ging in de nacht van dinsdag op woensdag onderuit in de kwartfinale tegen Rafael Nadal. De Spanjaard haalde het in vier sets na vier uur en twaalf minuten toptennis. Extra pijnlijk voor Djokovic: hij verliest na Roland Garros sowieso zijn eerste plaats op de ATP-wereldranking.

De eerste plaats gaat na het grandslamtoernooi in Parijs naar Daniil Medvedev (ATP 2) of Alexander Zverev (ATP 3). Alles zal afhangen van de verdere prestaties van Zverev op Roland Garros. De Duitser klopte dinsdag het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz en staat in de halve finale. Daarin neemt Zverev het op tegen gravelkoning Rafael Nadal. Als Zverev de finale bereikt en die ook wint, neemt hij de koppositie van Novak Djokovic volgende maandag al over.

Wordt Zverev vroeger uitgeschakeld, dan is de eerste plaats op de ranking vanaf 13 juni weer voor de Rus Daniil Medvedev. Niet vanaf maandag, want de punten van Roland Garros van vorig jaar tellen dan nog mee, waardoor Djokovic zijn leidersplaats nog een weekje behoudt. Maar vanaf 13 juni krijgen we dus hoe dan ook een nieuwe leider.