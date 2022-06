Zaterdag en zondag wordt in Sint-Truiden gestreden om de Belgische titel in het driebanden. Wereldtoppers als Eddy Merckx en Roland Forthomme zijn van de partij, Mathy Monnissen verdedigt de Limburgse eer. “Ik moet boven mezelf uitstijgen om in de prijzen te vallen, maar daar gaan we voor”, zegt de verhuizer uit Maasmechelen.