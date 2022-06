Lichtende nachtwolken: komende weken kans op fascinerend weerfenomeen

De dagen worden langer, de nachten worden korter én de lichtende nachtwolken keren terug. Hoe komt het dat de lichtende nachtwolken plots nu zichtbaar kunnen zijn? “Dat komt omdat de zon tijdens de periode van eind mei en midden juli niet ver onder de horizon zakt”, vertelt weerman Frank Duboccage. “We naderen het begin van de astronomische zomer, waarbij de nachten het kortst en de dagen het langst duren. Doordat de zon niet ver onder de horizon zakt, vangen de deeltjes van de lichtende nachtwolken het zonlicht op, en lichten ze zelf op.”

Geen gewone wolken

Lichtende nachtwolken hebben niets te maken met gewone wolken. “Ze bestaan niet uit waterdruppels, in tegenstelling tot de wolken in onze troposfeer die we dagelijks zien. Lichtende nachtwolken bestaan uit allemaal verschillende deeltjes, zoals minuscule ijsdeeltjes, vulkanisch as en micrometeorieten. Die deeltjes bevinden zich op ongeveer 80 km hoogte, waar de temperatuur tussen de -90 en de -145 graden ligt. Omdat de deeltjes zich zo hoog in onze atmosfeer bevinden, kunnen ze het licht van de ondergaande zon opvangen, waardoor de lichtende nachtwolken ontstaan”, aldus Duboccage.

Om lichtende nachtwolken te aanschouwen, moeten de weersomstandigheden ideaal zijn. “Je zal enerzijds naar het noorden moeten kijken om ze te kunnen zien, anderzijds mag er geen andere bewolking in de troposfeer zijn. Het moet een heldere nacht zijn. De beste periode om het natuurfenomeen te aanschouwen is tussen 3.30 en 4.30 uur in de nacht”, verklaart Duboccage.

Helaas gaat het om een zeldzaam fenomeen. “Er is geen garantie dat je ze zal zien. De lichtende nachtwolken zijn geen homogene massa. Ze bestaan uit stukken en brokstukken, dus je moet geluk hebben dat het licht op het juiste moment op de juiste plaats weerkaatst wordt.”