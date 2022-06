Franck Ribéry (39) doet er nog een jaartje bij in de Serie A met Salernitana

De voormalige Franse stervoetballer Franck Ribéry zal ook volgend seizoen de kleuren van Salernitana verdedigen. De club uit de Serie A bevestigt woensdag dat zijn contract automatisch is verlengd nu het behoud is verzekerd.

De inmiddels 39-jarige Ribéry speelt sinds vorige zomer voor Salernitana nadat zijn verbintenis bij Fiorentina na twee seizoenen niet werd verlengd. Op de laatste speeldag verzekerde promovendus Salernitana zich van een nieuw seizoen in de Italiaanse hoogste klasse. Dat was de club bij de twee eerdere promoties, in de jaren ‘40 en eind jaren ‘90, niet gelukt.

Ribéry, die vooral naam maakte bij Bayern München (tussen 2007 en 2019), kwam afgelopen seizoen 23 keer in actie in de Serie A. De winger scoorde niet maar gaf wel drie assists.