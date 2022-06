Johnny Depp heeft tevergeefs gevraagd om een deel van het slotpleidooi van Amber Heard te schrappen

De advocaten van Johnny Depp hebben dinsdag een motie ingediend om een opmerking uit het slotpleidooi, dat de advocaten van Amber Heard vrijdag gaven, te laten schrappen. De rechter wees dat af, omdat de jury al aan het overleggen is in de zaak.

Depp maakte bezwaar tegen een uitspraak van een van de advocaten van Heard. Die advocaat zou vrijdag tegen de jury hebben gezegd dat als zij tegen Heard stemmen, ze de wereld laten weten dat slachtoffers van huiselijk geweld alleen geloofd worden als ze zelf geen enkele tekortkoming vertonen.

Het team van Depp vond het niet kunnen dat de advocaten van Heard daarmee een bredere sociale kwestie aanhaalden, terwijl de jury alleen beslist over dit specifieke geval. In de motie, die lokale nieuwszender Fox5 DC naar buiten bracht, noemen de advocaten de passage uit het slotpleidooi een ongepast argument.

De Pirates of the Caribbean-acteur eist 50 miljoen dollar van zijn ex-vrouw omdat zij een stuk schreef in The Washington Post waarin ze haar ervaringen met huiselijk geweld deelde. Depp werd daarin niet bij naam genoemd, maar klaagde Heard toch aan voor laster. Zij diende daarop een tegenklacht in en eist 100 miljoen dollar van Depp.