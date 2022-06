Werk je in het zweet op de leukste fiets-, wandel- en sportevents in Limburg deze zomer

Hou jij van wandelen, joggen en fietsen? Of mag het zelfs wat meer zijn, zoals beachvolleybal, inlineskaten of een sportief waterpretpark? Wij tippen de leukste zomerevenementen voor sportievelingen in Limburg. Loopschoenen aan, klikpedalen klaar!

Levensloop

Met de Levensloop in Lommel kan je niet enkel je meest sportieve, maar ook je meest nobele kant laten zien. Ga mee wandelen of lopen voor het goede doel en zamel samen met je team geld in voor de strijd tegen kanker door je te laten sponsoren of activiteiten te organiseren. Natuurlijk kan je ook als supporter je steentje bijdragen.

Van zaterdag 17 september tot zondag 18 september, Sportveldenstraat 10 in Lommel. Gratis inkom. Meer info: www.levensloop.be

De Levensloop in Lommel. — © Levensloop Lommel

Biathlon Eburon Challenge

Hou jij van meerdere sportieve uitdagingen op één dag? Dan is de Biathlon Challenge in Tongeren, waarbij je zowel aan het lopen als aan het schieten gaat, misschien wel de ideale activiteit. Elke discipline gebeurt in teamverband en elk team bestaat uit drie personen. Schrijf je in vóór 24 juni!

Zaterdag 2 juli vanaf 10 uur, Het Vrijthof in Tongeren. 45 euro per team. Meer info: www.biathlontrophiesbelgium.be

© MM Content

Hasselt Fietst en Ronde van Limburg

‘Hasselt Fietst’ is hét evenement voor elke fietsliefhebber, met een outdoor fietsmarkt en drie smaakvolle fietsroutes voor jong en oud. De routes zijn 13, 25 of 80 kilometer lang zodat zowel de recreatieve als de getrainde fietsers aan hun trekken komen. Een gedeelte van dat parcours zal de dag nadien door de profs tijdens De Ronde van Limburg gereden worden, tijdens een tocht door Nationaal Park Hoge Kempen alvorens zich een weg naar fruitstreek Haspengouw te banen.

Zondag 5 juni en maandag 6 juni. De start van de toertocht is aan het Verbindingsplein, Quartier Bleu in Hasselt. De start van de Ronde van Limburg is aan de Slachthuiskaai in Hasselt. De aankomst is in de Eeuwfeestwal in Tongeren. Gratis toegang. Meer info: www.hasselt.be en www.rondevanlimburg.be

© RR

Stadswandeling met gids

Hou jij ervan om de rijke geschiedenis van een stad als Tongeren te ontdekken tijdens een leerrijke wandeling? Ga dan met de stadsgids op pad langs de mooiste plekjes zoals de Grote Markt met het standbeeld van Ambiorix, de gotische Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, het unieke Begijnhof, het Agnetenklooster, de Moerenpoort en de middeleeuwse wallen.

Elke zaterdag om 14 uur, tot en met 24 september, Via Julianus 2 in Tongeren. De wandeling duurt 1,5 uur, voor groepen van max. 20 personen. Toegang is gratis. Meer info: www.toerismetongeren.be

© rr

BKmanche Beachvolleybal

Op vrijdag 1 juli komt de nationale top van het beachvolleyball naar Lommel voor het BKmanche Beachvolleybal. Verder kan iedereen zich inschrijven voor een recreatief spelletje of een Afterwork Bedrijventornooi. Een gezellige zomerbar en verschillende foodtrucks zorgen voor de vakantiesfeer.

Vrijdag 1 juli, Vreyshorring 205 (Buitensingel) in Lommel. 50 euro per ploeg. Meer info: www.beachfestlommel.be

Het BKmanche Beachvolleybal in Lommel. — © Beachfest Lommel

Beachsoccer jeugdtornooi

Kom enkele voetbaltrucjes tonen met je ploeg (7 t.e.m. 19u) van 5 tot 7 spelers tijdens het Beachsoccer jeugdtornooi in Lommel. Gras of zand? Bewijs dat jij een geboren voetbaltalent bent. De overwinning vieren, kan je doen tijdens een gezellige Jazznight met liveoptredens van The Hive en een DJ.

Woensdag 6 juli, Vreyshorring 205 (Buitensingel) in Lommel. 15 euro voor 5 personen. Per reservespeler kost het 3 euro per persoon (max. 2 reservespelers toegelaten). Meer info: www.beachfestlommel.be

Het Beachsoccer jeugdtornooi in Lommel. — © Beachfest Lommel

Luisterwandeling ‘Krakende Bezems’

Met ‘Krakende Bezems’ lanceert Alden Biesen in Bilzen vanaf 28 mei een avontuurlijke luisterwandeling over heksen, bezems en een kasteel. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen hun verwondering en fantasie de vrije loop laten. Tijdens de 3,5 kilometer zijn er tal van opdrachten om op een speelse manier kennis te maken met de vertelkunst.

Vanaf 28 mei, Kasteelstraat 6 in Bilzen. De wandeling duurt 1u45. 5 euro per kaart. Meer info: www.alden-biesen.be

© Tom Palmaers

Inline on Tour

Inline on Tour Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen organiseren samen verschillende zomertours die telkens op een andere locatie van start gaan. De afstand bedraagt ongeveer 10 kilometer en is geschikt voor (semi-)ervaren inlineskaters die 18 jaar of ouder zijn.

Op 10 juni 2022, Burgemeester Prevotlaan 27 in Dilsen-Stokkem. Op 15 juli 2022, Montaignehof 1 in Lanaken. Op 12 augustus 2022, Dr. Haubenlaan z/n in Maasmechelen. 2,50 euro per deelnemer. Inschrijven: www.reservaties.dilsen-stokkem.be. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

© RR

De Bosloop

De Bosloop in Tessenderlo is een loopwedstrijd die oog heeft voor jong én oud. Dit jaar wordt er bovendien ook gefocust op de G-loop, waarbij sportievelingen met een beperking meer dan welkom zijn om de sportieve uitdaging aan te gaan. Het parcours loopt door de prachtige bossen van Gerhagen-Tessenderlo zodat je tijdens je loopje kan genieten van de groene omgeving.

Zondag 31 juli, Zavelberg 10 in Tessenderlo. Vanaf 5 euro per deelnemer. Meer info: www.debosvrienden.be

De Bosloop in Tessenderlo. — © De Bosvrienden vzw

Aquapark

Terhills Cablepark heeft er een nieuwe, spectaculaire attractie bij om je deze zomer volledig uit te leven op het water. Het immense aquapark in Dilsen-Stokkem heeft een oppervlakte van 2.000 m² met maar liefst 64 obstakels. Dit opblaasbaar speeleiland op het water is geschikt voor heel het gezin, maar ook voor teambuildings of een originele uitstap met je vrienden.

Vanaf mei 2022, Nationaal Parklaan 5 in Dilsen-Stokkem. 14 euro per persoon voor een uur, vanaf 8 jaar. Meer info: www.terhillscablepark.be

Het gloednieuwe aquapark van Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem. — © Terhills Cablepark

Nog leuke sportevents om te ontdekken:

VZW Animal Rescue Service organiseert een uitdagende quizwandeling in Sint-Truiden met een grote kidsvillage en leuke prijzen.

10 juli van 11 tot 18 uur, Speelhoflaan 5 in Schurhoven (Sint-Truiden). 10 euro per bundel quizvragen. Meer info: www.animalrescueservice.be

De Aterstoase Jogging in Tongeren groeide met 500 deelnemers en met afstanden van 400m tot 10,2 km uit tot dé gezinsjogging bij uitstek.

Zaterdag 18 juni, Beemdstraat in Tongeren. Tussen 3 en 10 euro, afhankelijk van de loopafstand en voorinschrijving. Meer info: www.aterstoasejogging.be

De Oeterdalmarathon in Neeroeteren biedt een volledig bewegwijzerd parcours met bevoorradingen, een ruime parking, kleedkamers, douches en een bewaakte fietsparking en bikewash.

Zondag 28 augustus, Rotemerlaan 34 in Neeroeteren. Tussen 5 en 20 euro per deelnemer afhankelijk van de loopafstanden. Meer info via Facebook.

Tijdens de Jogging in Leopoldsburg kan je kiezen tussen een route van 4, 8 of 12 kilometer door de bossen van het militaire domein.

Zaterdag 4 juni van 15u30 tot 18 uur, Koningin Astridplein 37 in Leopoldsburg. 4 euro per deelnemer. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

Tijdens de Haspengouwse gordel in Mielen-boven-Aelst kan je kiezen tussen drie fietsroutes (30, 40 en 50 kilometer) en drie wandelingen (5, 7 en 17 kilometer).

Maandag 6 juni van 8 tot 15 uur, Via Julianus 2 in Tongeren. 3 euro per persoon, kinderen onder de 12 jaar nemen gratis deel. Meer info: www.landelijkegilden.be

