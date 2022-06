De man die Poetin de overwinning moest bezorgen, is al twee weken spoorloos

Heeft de Russische president Vladimir Poetin één van zijn belangrijkste commandanten laten elimineren? Generaal Aleksandr Dvornikov, die aan het hoofd van alle Russische strijdkrachten in Oekraïne stond, is namelijk al twee weken spoorloos, en heeft mogelijk niet langer de leiding over de invasie. Dat beweren althans Amerikaanse functionarissen in The New York Times.