Hasselt

Vertegenwoordigen donderdag de studenten fysica van de UHasselt in ‘De Campus Cup’: Yara Roelen (18) uit Westerlo, Fleur Linsen (22) uit Mol en Seppe en Gijs Vanoppen (20) uit Lanaken. Gelukkig dragen ze naamkaartjes, want de broers worden vaak verwisseld. “Zelfs onze leerkracht biologie gelooft niet dat we geen identieke tweeling zijn”, vertelt Gijs.