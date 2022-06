Inmiddels 14 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

In België zijn al veertien bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus en één waarschijnlijk geval vastgesteld. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag.

Het gaat om negen bevestigde gevallen in Vlaanderen, vier bevestigde en één waarschijnlijk geval in Brussel, en één bevestigd geval in Wallonië. Van de drie meest recente meldingen zijn nog niet alle gegevens verzameld. De andere besmettingen werden vastgesteld bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen. Ze zijn tussen 28 en 43 jaar oud.

De apenpokken worden echter veroorzaakt door een virus dat geen onderscheid maakt tussen mensen en dus “niet intrinsiek geassocieerd is met een specifieke groep mensen”, benadrukte dookter Hans Kluge, regionaal directeur van Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dinsdag nog.

Dinsdag was er nog sprake van tien bevestigde en twee waarschijnlijke gevallen in België.