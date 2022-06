70-jarig bestaan Mijnwerkers Brancardiers Paal gevierd met tentoonstelling

De tentoonstelling werd geopend door een woordje van voorzitter Dominique Aerts, waarna stichter Felix Huysmans nog even het woord nam. Hij vertelde in het kort de reden van samenkomst en de oprichting van de Mijnwerkers Brancardiers Paal. De heer Molenmans gaf nog een uiteenzetting over de traditionele Lourdesbedevaart, destijds nog drie keer per jaar.

Het doel van de mijnwerkers-brancardiers was destijds om te zorgen voor de zwakke en gekwetste mensen die hen toevertrouwd werden. Zo gingen de mijnwerkers dus samen werken met een verpleegkundige. De mijnwerkers-brancardiers deden het zwaarste werk. Ze vielen op met hun blauwe vest en broek, de puthelm op het hoofd en de koperen mijnlamp die aan hun broeksriem bengelde.

Lourdes

In de topjaren waren er meer dan 600 leden. Momenteel telt men nog steeds 120 leden, waarvan 30 brancardiers. Maar het doel is nog altijd hetzelfde als 70 jaar geleden. Al zijn er door de jaren heen wel wat dingen veranderd. Zo werden de KWB en de Mijnwerkers-Brancardiers twee afzonderlijke verenigingen en behoort ook de mijnnijverheid intussen tot het verleden. Maar hun ervaring kunnen de mijnwerkers-brancardiers nog steeds goed gebruiken. Zo gaat de groep elk jaar samen met de Limburgse Diocesane Bedevaart (LDB) op bedevaart naar Lourdes. Daar zorgen ze dan voor de zwakke en de gekwetste bedevaarders. Alvast stof genoeg om een mooie tentoonstelling te maken. Daarbij hielp ook Bér Aerts, die al 60 jaar bestuurslid is van de Mijnwerkers-Brancardiers Paal en een rijk archief aan foto’s heeft.