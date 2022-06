61-jarige man legt pornografische foto’s langs wandel- en fietsroutes in regio Borgloon

De politie Kanton Borgloon heeft een 61-jarige man gepakt die een tiental keer pornografische foto’s langs wandel- en fietsroutes in de streek rond Borgloon heeft gelegd. Hij werd in snelrecht gedagvaard door het parket Limburg.

In 2021 en 2022 kreeg de politie Kanton Borgloon verschillende klachten binnen over iemand die opzettelijk pornografische beelden verspreidde op de wandel- en fietsroutes in Borgloon en naburige gemeenten. De man legde de naaktfoto’s telkens op de grond, waar toevallige passanten ze goed konden zien. Ze waren vaak in shock nadat ze de foto vonden.

De politie en het parket bundelden alle aangiftes. Na verder onderzoek en met de hulp van enkele slachtoffers en getuigen kon de politie een 61-jarige verdachte man identificeren. De man werd dinsdag verhoord en legde volledige bekentenissen af. Hij bekende een tiental feiten in en rond Borgloon en één feit in Sint-Truiden. Na zijn verhoor werd hij voorgeleid bij een parketmagistraat van de sectie M, het lik-op-stukbeleid van het parket. Hij werd gedagvaard en moet zich binnenkort al verantwoorden voor de rechter.

Waarom de man de beelden precies verspreidde, is niet duidelijk. Vermoedelijk wilde hij reacties van de passanten uitlokken. “Als er nog mensen slachtoffer zijn geworden, kunnen ze altijd bij ons klacht indienen”, zegt hoofdinspecteur Dirk Vandecaetsbeek van de politie Kanton Borgloon siol/jcr