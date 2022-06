Liefst 102 (!) schuldvragen of evenveel als er getuigen waren, moet de twaalfkoppige jury op het assisenproces over de dood van Silvio Aquino beantwoorden. De jongste telg van de Maasmechelse familie kwam op 27 augustus 2015 met vijf kogels in het hoofd om op de Sint-Hubertuslaan in Opglabbeek.