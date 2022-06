Opmerkelijke blunder op Roland Garros: Iga Swiatek scoort breakpunt met bal die twee keer botst, maar niemand ziet het

Op Roland Garros heeft Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld, zich geplaatst voor de halve finale. Ze haalde het makkelijk van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 11), maar kreeg wel even de hulp van de scheidsrechter. Tijdens de eerste set scoorde ze een punt nadat de bal twee keer botste, wat natuurlijk niet reglementair is. Toegegeven: het was heel moeilijk te zien. Maar het zorgde er wel voor dat Swiatek door de opslag van Pegula breakte en 4-3 op voorsprong kwam.