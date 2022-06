Nu ook officieel: Feyenoord haakt af voor Cyriel Dessers

Wat al even in de lucht hing, werd woensdagnamiddag ook officieel bevestigd. Cyriel Dessers keert terug naar KRC Genk, Feyenoord licht de aankoopoptie op de spits uit Vechmaal niet.

“Feyenoord heeft deze namiddag onze club officieel geïnformeerd dat het de aankoopoptie van Cyriel Dessers niet zal lichten”, verduidelijkt KRC Genk op zijn website. “Dat betekent dat Cyriel in de voorbereiding opnieuw zal aansluiten bij KRC Genk. We wensen Cyriel eerst veel succes met de internationale wedstrijden en kijken alvast uit naar het warm weerzien in blauw-wit.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dessers zelf wil de club en supporters van Feyenoord bedanken. “Ik heb een fantastische tijd bij Feyenoord gehad. Vorig jaar heb ik vlak voor het sluiten van de markt voor deze club gekozen en die beslissing is een van de beste uit mijn carrière geweest. Het hele seizoen was één groot avontuur, waarbij het succes in Europa en de prachtige interactie met het publiek er fier bovenuit steken. Ik koester rugnummer 33 en Feyenoord voor de rest van mijn leven”, besluit de spits uit Vechmaal.