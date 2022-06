Hightech hulpjes die ook gezien mogen worden: trendy smartwatches voor techneuten en sportievelingen

Smartwatches of slimme horloges zijn in trek, het zijn dan ook best handige hightech hulpjes. Ze zijn er in tal van uitvoeringen, vooral gericht op trendy techneuten, eerder op slimme sportievelingen of op de modebewuste medemens. Naast mogelijkheden en design zit er vaak ook wel wat variatie in de prijs. Wij probeerden drie opvallende nieuwkomers aan onze pols: twee voor techneuten, eentje met de focus op lopers.