Ex-doelman en ex-gokverslaafde Peter Shilton verspreidt brief die premier Boris Johnson negeerde: “Verbied gokreclame op shirts”

Net als in ons land wakkert de discussie over gokreclame in de sportwereld ook over Het Kanaal aan. Peter Shilton, voormalig doelman van het Engelse nationale elftal en ex-gokverslaafde, startte samen met zijn echtgenote een petitie om gokreclame van voetbalshirts te bannen. Hij stuurde daarover een brief naar premier Boris Johnson, maar kreeg geen antwoord. Woensdagmiddag besliste Shilton dan maar om de brief op sociale media te verspreiden.

“Een kopie van mijn brief aan Boris Johnson die jammer genoeg genegeerd werd”, schreef Shilton bij de foto’s van de brief. In de brief doet Shilton eerst het verhaal over zijn gokverslaving, waarna hij bekendmaakt dat hij een petitie startte om gokreclame op voetbalshirts te bannen en een oproep doet aan de regering om in te grijpen.

Nu Shilton de brief openbaar maakte, zal de Britse regering moeilijk anders kunnen dan reageren. Shilton is toch wel een grote naam in het Engelse voetbal. Vanaf de jaren 70 tot en met de jaren 90 stond hij bij onder meer Leicester City en Nottingham Forrest onder de lat en verzamelde hij 125 caps voor de Engelse nationale ploeg. Hij werd wereldberoemd als doelman die door ‘de hand van God’ (of was het toch de hand van Maradona...?) werd verslagen.

© BELGAIMAGE

Zijn petitie krijgt de steun van Gary Lineker, een absolute legende van het Engelse voetbal. Ook Lineker reageerde kort op sociale media: “Helaas en niet verwonderlijk, goalie”, schreef Lineker op Twitter.

De brief:

“Beste Eerste Minister, onze oprechte deelneming met het trieste verlies van uw moeder vandaag.

Zoals u wel weet ben ik een Engelse ex-voetballer die 51 jaar zijn carrière begon. Helaas heb ik vele jaren met een gokverslaving, die chronisch werd, gekampt. Ik geloof dat de introductie van online gokken mijn ziekte heeft verergerd.

Sinds 2005 is er complete ‘carte blanche’ wat betreft gokreclame in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb in mijn branche een ongezonde invasie van constante gokreclames gezien. Dit baart mij grote zorgen. Voor veel fans is gokken op voetbalwedstrijden nu genormaliseerd.

Steph en ik zijn niet tegen de publieke wens om te gokken, maar we maken ons ernstig zorgen over het feit dat er geen beschermende maatregelen worden getroffen wanneer kwetsbaren, verslaafden en de kinderen van onze natie eraan worden blootgesteld.

We weten dat gokverslavingen en de zelfmoordcijfers hand in hand gaan. Ik ben erg bezorgd dat kinderen vanaf jonge leeftijd blootgesteld worden aan gokken. De cijfers gaan alleen maar slechter worden. Ik moet vragen om veel verregaandere veiligheidsmaatregelen en bescherming voor de kinderen van onze natie.

Gokreclame op voetbalshirts is een subtiele methode om kinderen en andere mensen te laten geloven dat gokken fun is en bij de sport hoort.

Vandaag dienen Steph en ik u onze petitie om gokreclame van voetbalshirts te bannen in. Deze is ook getekend en gesteund door Gary Lineker.

We rekenen op uw steun en vragen om aanpassing van de huidige regels en invoering van een veiligere wetgeving die de jeugd en de kwetsbaren zal beschermen. Gokreclame van voetbalshirts verbieden zou een prioriteit moeten zijn van onze overheid.

Hoogachtend, Peter Shilton