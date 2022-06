Fietschallenge 5: een golvende route langs kastelen, royale tuinen en veel zitbanken

Beginnen doen we aan het kasteel der kastelen in Zuid-Limburg: de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. — © Luc Daelemans

Zeven kastelen en een betonnen kunstwerk: liefhebbers van weelderige woningen, royaal aangelegde tuinen en ander schoons zitten op deze tocht gebeiteld. Maar vergeet vooral niet de kuiten in te smeren, want het gaat behoorlijk op en neer.

Start- en eindpunt

Parking Alden Biesen (kant apostelhuis), Keiberg, Bilzen. Rij bij het verlaten van de parking naar links om te starten.

Afstand

54,5 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

- Alden Biesen (knooppunt 68)

- Kasteel Genoelselderen (tussen knooppunt 89 en 86)

- Kasteel van Hardelingen (tussen knooppunt 123 en 122)

- Kasteel Edelhof (tussen knooppunt 200 en 504)

Route

68-89-86-113-110-109-119-123-122-125-519-108-85-200-504-67-68

Zien onderweg

1. Alden Biesen

Beginnen doen we aan het kasteel der kastelen in Zuid-Limburg: de Landcommanderij Alden Biesen, een kruising van een middeleeuwse waterburcht en een klassiek kasteel. Oorspronkelijk de hoofdzetel van de provincie Biesen van de Duitse Orde (een geestelijke ridderorde zoals de Tempeliers, nvdr.), voor veel kinderen in en rond Bilzen vandaag de verblijfplaats van de sint als die in het land is.

© Luc Daelemans

Opgepast: de tocht start niet aan de voorkant van het kasteel, maar aan het einde van de Maastrichterallee, aan het Apostelhuis. De route neemt meteen een fikse duik naar beneden. Daarna is er haast geen meter meer plat. Een goede conditie of een elektrische fiets met een volle batterij zijn aangewezen om heelhuids de eindmeet te halen.

Behalve zeven kastelen passeren tijdens deze rit ook veel zitbanken de revue. Wij telden zo maar even 1.547 stuks, maar het kunnen er ook meer zijn. In ieder geval: banken genoeg, die uitnodigen om te pauzeren en te genieten van het golvende landschap.

2. Wijnen, wijnen, wijnen

Is het toegestaan om al na vier kilometer te pauzeren? Wij vinden van wel: Wijnkasteel Genoels-Elderen in Genoelselderen is het enige kasteel op de route dat toegankelijk is. Het is te zeggen: er is een terras waar hapjes te krijgen zijn en de wijnbar biedt, hoe kan het ook anders, eigen wijnen aan.

Stop bij Wijnkasteel Genoels-Elderen voor een wijntje. — © Luc Daelemans

Op de gronden van het kasteel, overigens het grootste wijndomein in Vlaanderen, kweekt wijnmaker Joyce van Rennes druiven voor chardonnay, pinot noir en schuimwijnen. Van Rennes kiest bewust voor een zo ecologisch mogelijke aanpak. Waar het kan, vermijdt ze synthetische producten. Die aanpak laat zijn sporen na in de productie van het wijndomein, dat bij kenners bekendstaat als ‘het Bourgogne van Vlaanderen’. Aanrader!

3. Heerlijkheid van ’s Herenelderen

Net als Alden Biesen is ook het kasteel van ’s Herenelderen een waterburcht. Het is deels opgetrokken in mergelsteen en al sinds de 15de eeuw in handen van de familie De Renesse, die er nog altijd woont. Het bijzondere aan ’s Herenelderen is dat het een heus kasteeldorp is: het kasteel, de dorpskerk en de kasteelhoeve liggen dicht bij elkaar, waardoor het niet moeilijk is te begrijpen waarom dit vroeger een ‘heerlijkheid’ heette.

© Luc Daelemans

Ook vandaag is het heerlijk vertoeven in dit brongebied van de Demer, met een door bomen overgroeide straat, twee visvijvers in de buurt en veel groen. Een rustpunt op de route: hier moet even niets. Er is gegarandeerd ook een zitbank in de buurt.

4. Een hard hoofd

Via Henis en Vrijhern leidt de route verder naar Hoeselt. Maar voor je links afslaat naar het kasteel van Hardelingen, loont het om ter hoogte van knooppunt 123 enkele honderden meters rechtdoor te fietsen, richting de Hooilingenstraat. In het midden van het veld, net voorbij Jacky’s Bos, staat Inconcreto, het iconische kunstwerk van Frits Jeuris dat qua stijl doet denken aan de moai, de grote, stenen beelden op Paaseiland. Het betonnen kunstwerk in de vorm van een hoofd nodigt uit om na te denken en is langs de achterkant toegankelijk om van bovenop een blik te werpen op de omgeving. Voor mensen met hoogtevrees is er beneden… je raadt het al: een zitbank.

Inconcreto, het iconische kunstwerk van Frits Jeuris. — © Luc Daelemans

Na het kasteel van Hardelingen volgt een lang stuk door de velden langs Vliermaal, Wintershoven en Kortessem, waar het volgende kasteel opdoemt in het Jongenbos. Via het centrum van Hoeselt, waar zich ook een Kasteelstraat en een bijhorend ‘kasteeltje’ bevindt, gaat de route verder naar Bilzen. Op de Markt zijn er verschillende eet- en drinkgelegenheden, ideaal voor een tussenstop.

5. Château Groenendaal

Het laatste kasteel van de route laat zich niet gemakkelijk ontsluieren, het is een kwestie van goed te kijken wanneer je in Munsterbilzen de Zangerheistraat verlaat en Heiken opdraait. Oorspronkelijk heette dit landgoed Croonendael, later kreeg het de huidige, feitelijk foutieve naam. Behalve het kasteel, dat als enige van de reeks bedacht is met de titel ‘château’, zijn er ook een hoeve, bijgebouwen en een ijskelder.

Château Groenendaal is niet te verwarren met de burchtruïne Jonckholt, die zich even verderop bevindt. Technisch gesproken is Jonckholt niet eens een ruïne, het gaat om de resten van een onvoltooide middeleeuwse burcht waarvan enkel de grachten en de wallen werden gebouwd.

© Luc Daelemans

Hierna gaat het in stijgende lijn terug naar Alden Biesen, dus je bewaart best nog wat energie voor het laatste stuk van de rit. En anders is er ergens wel een bankje om uit te rusten.

Even bijtanken

’t Gasthuis (wandelafstand start- en eindpunt)

Kasteelstraat 8 in Bilzen. Open van dinsdag tot zondag, 12 tot 18 uur. www.martinshotels.com

© Luc Daelemans

Wijnbar en terras kasteel Genoels-Elderen

Kasteelstraat 9 in Riemst. Open van woensdag tot zondag, 10 tot 18 uur. www.wijnkasteel.com

Taverne ’t Siebelke, bier- en fietscafé

Romershovenstraat 45 in Hoeselt. Elke dag behalve woensdag open vanaf 11 uur, zondag vanaf 10 uur. Facebook: ’t Siebelke.

© RR

IJssalon Crèmedaus

Markt 22A, Bilzen. Elke dag open van 12-22 uur, weekend vanaf 13.30 uur. Facebook: Crèmedaus.