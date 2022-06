Kloppen de beweringen dat plassen onder de douche voor vrouwen ongezond is? “Soms bevelen we het zelfs aan”

Omdat het gemakkelijk is volgens de ene, hygiënischer volgens de andere: als we onder de douche staan, durven we weleens een plasje doen. Maar nu circuleren er op het internet filmpjes waarin buitenlandse urologen waarschuwen om dat niet meer te doen. Ze wijzen daarbij op een pavlovreactie. Maar klopt die bewering ook? Wij vroegen het aan uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent).