Dit waren de vijf opmerkelijkste momenten in het assisenproces over de moord op Silvio Aquino

Het assisenproces over de feiten die zich in Opglabbeek afspeelden op 27 augustus 2015 loopt op zijn einde. Vijf Romazigeuners reden zeven jaar geleden Silvio Aquino en zijn vrouw Silvia klem en trokken hen uit de auto. In een schermutseling met Silvio zou die één van de Roma, Samson Hudorovic neerschieten, daarop schoot Sandro, zijn vader Silvio met meerdere schoten in het hoofd dood. Dit waren vijf opmerkelijke momenten in het proces, dat al vier weken bezig is.

Met een snijgebaar over zijn keel begroette Sandro Hamidovic (52) de familie Aquino tijdens de eerste procesdag over de moord op Silvio Aquino. De toon was meteen gezet. Het zorgde even voor enige commotie, maar de Maasmechelse clan bleef rustig.

Sandro Hamidovic. — © TP

Niet ver in het proces kwamen er plots emotionele bekentenissen van de clanleider Sandro. “Ik zag mijn zoon neervallen en ben beginnen schieten”, geeft Sandro Hamidovic toe. “Ik durfde niet eerder want de Aquino’s hadden een bedrag van 1 miljoen euro op mijn hoofd geplakt”, getuigde Sandro. Meermaals zou de Maasmechelse familie maandag hun ongenoegen uiten tijdens zijn verhoor. Sandro Hamidovic ontpopte zich als een spraakwaterval.

Silvio Aquino. — © Sven Dillen

Op een van de meest bewogen procesdagen, waar ook de vrouw van Silvio, Silvia kwam getuigen, was er een wel heel straffe getuigenis van een van de Aquino-zussen. De 63-jarige zus kreeg het moeilijk. “Ik kan het niet. Ik kan er niet over spreken.” Ze worstelde met haar emoties. “Heeft u schrik?”, kreeg Antonetta de vraag. “Ja, van die daar”, waarna ze naar de beschuldigdenbank wees. “Ik kan er niet over spreken omdat mijn kleindochter bedreigd werd.” Mannen met bivakmutsen bedreigden haar kleindochter, haar echtgenoot en schoonzoon. Eentje stond op de uitkijk. Italiaans was de voertaal en ze doorzochten elke kamer in het huis. “Ik was bang dat ze zouden terugkomen. Daarom heb ik nooit een aangifte gedaan. Ik had gezworen er nooit over te praten.”

Dat de Hamidovic-clan, verdacht van de moord op Silvio Aquino (41), veel belang hecht aan uiterlijk vertoon en blingbling was in de assisenzaal te zien in een markant YouTube-filmpje. Rijkelijk strooit Dragisa (43) met 50 euro biljetten op zijn dochter aan de vooravond van een huwelijk in Antwerpen.

© YouTube

Na bekentenissen, ontkenning, bedreigingen en verwijten op het proces Aquino mochten ook de speurders van FGP Limburg en politiezone CARMA hun uitleg komen doen. De FGP-moordafdeling besteedde ruim 47.500 uren aan het onderzoek over de moord op Silvio Aquino (41). De powerpointpresentatie die zij bijhadden was de grootste ooit en bevatte zelfs een 3D-reconstructie die nadien nog veel stof deed opwaaien. Ook de omvang van het dossier, dat het hele proces achteraan de zaal aanwezig was, is immens. Ruim 40.000 pagina’s. Die omvang alleen al maakte van dit proces een uitzonderlijke assisenzaak.

Meer dan 40.000 pagina’s aan verhoren, fotomateriaal, andere bewijsstukken en juridische documenten. — © TP

Het dossier lag tijdens het proces achter de voorzitter Jo Daenen (in het rood) — © Tom Palmaers

Ook de massale beveiliging in en rond de assisenzaal in Tongeren waren opmerkelijk. — © Tom Palmaers

