Enkele vrouwen uit Shanghai gooien hun hoeden in de lucht om het einde van de lockdown te vieren. — © EPA-EFE

Shanghai

De Chinese overheid heeft na twee maanden de strenge lockdown in de miljoenenstad Shanghai beëindigd. “Het waren harde tijden voor miljoenen mensen in de stad, maar het heeft ook een mooie keerzijde: veel buren zijn dichter naar elkaar gegroeid”, aldus Limburger Johan Vanmechelen in de stad