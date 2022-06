Zoektocht naar vermiste Natacha de Crombrugghe wordt hervat in Peru

De zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) zal in de komende dagen worden voortgezet in de Colca Rivier (Arequipa) in Peru. Dat meldt het hoofd van de Peruviaanse politie van Arequipa.

Op woensdag 1 juni werd bekendgemaakt dat de zoektocht naar de Belgische Natacha de Crombrugghe en naar Kevin Ramos, een tiener die ook als vermist is opgegeven in de regio, in de komende dagen in de Colca-rivier zal worden hervat. Generaal Miguel Cayetano Cuadros van het PNP, hoofd van de IX Macro-politieregio Arequipa, legt uit dat de zoekactie wordt hervat omdat het debiet van de rivier in juni aanzienlijk daalt. Het is dus een goed moment om de zoektocht voort te zetten.

Nacional geeft aan dat het niet uitgesloten is dat het hooggebergtepersoneel van Huaraz en Cusco opgeroepen zal worden om te assisteren in de zoektocht. Intussen zijn de plaatselijke autoriteiten nog steeds op zoek naar aanwijzingen over de verdwijning van Natasja de Crombrugghe.

Natacha de Crombrugghe verdween op 24 januari in de Cabanaconde-Colca Canyon, in het zuiden van Peru. Na bijna 5 maanden zoeken is van haar nog steeds geen spoor. Haar ouders, Eric en Sabine de Crombrugghe, reisden begin mei opnieuw naar het gebied, en loven een beloning van 15.000 dollar uit aan al wie informatie kan verschaffen die kan helpen hun dochter terug te vinden.