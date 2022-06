Eén van de redenen voor zijn matig seizoen? Lionel Messi “kon anderhalve maand niet eens fatsoenlijk lopen” na coronabesmetting

Lionel Messi heeft lange tijd de gevolgen van een besmetting met het coronavirus, begin dit jaar, gevoeld. “De waarheid is dat het me erg hard heeft getroffen”, verklaarde de topspeler van Paris Saint-Germain in een interview met de Argentijnse TV-zender TyC Sports. “Het liet zijn sporen bij mij na en er waren nawerkingen, vooral in de longen.”

Messi testte begin januari positief op het coronavirus. “Ik kon niet trainen”, herinnert de aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg, die in isolatie moest, zich. “Ik kwam terug en kon anderhalve maand niet eens fatsoenlijk lopen omdat mijn longen waren aangetast.”

De 34-jarige kampioen van Frankrijk gaf aan geen angst te hebben gevoeld na de besmetting en vierde - tegen het advies van de dokters in - zijn rentree sneller dan voorzien. Op 23 januari maakte hij zijn comeback in een 4-0 overwinning tegen Stade Reims, toen hij in de 63e minuut inviel. “Ik kwam eerder terug dan ik had moeten doen”, zei Messi. “En dat maakte het erger en zorgde voor een terugval. Maar ik wilde lopen en trainen. Ik wilde gewoon doorgaan. En op het einde werd het erger.”

Messi’s eerste seizoen bij de Parijzenaars na zijn transfer van FC Barcelona was naar zijn normen matig. Hij scoorde in totaal slechts elf keer in 34 wedstrijden. Maar de Argentijn kijkt reeds uit naar het nieuwe seizoen. “Dit jaar zal anders zijn. Ik ben al voorbereid op wat komen gaat. Ik ken de club, ik ken de stad, ik voel me wat meer op mijn gemak in de kleedkamer met mijn teamgenoten, en ik weet dat het anders zal zijn.”

Argentinië speelt/vandaag woensdag op Wembley in Londen tegen Italië de ‘Finalissima’, de wedstrijd tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen.