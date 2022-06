Extra tickets voor Tomorrowland te koop

Mensen hebben hun tickets van het afgelaste festival in 2020 geretourneerd en er zijn her en der nog reisrestricties die naar Tomorrowland afzakken onmogelijk maken. Dat meldt de organisatie als reden voor de vrijgekomen kaarten. Die gaan op 7 juni om 19 uur ’s avonds onze tijd opnieuw in verkoop. Het is de laatste kans om er op een van de drie weekends in juli bij te zijn op de terreinen van De Schorre in Boom. Zo’n 600.000 mensen worden er in totaal verwacht.

Tickets zijn te koop via Tomorrowland.com.