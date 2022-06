Karin Van De Velde (VOKA): “Flexibele arbeidsmarkt en slimme indexering moeten er komen”

Limburg

Door de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, de materialenschaarste nog door corona én de arbeidsmarktkrapte zijn de uitdagingen voor Limburgse ondernemers bijzonder groot. Ze willen groeien maar vinden geen personeel. Of er zijn niet genoeg grondstoffen om alle productielijnen open te houden De award Herman Dessers morgen is een schouderklop voor goed ondernemerschap. Maar de organiserende werkgeverskoepel Voka vraagt tegelijk flexibiliteit en steun van de overheid. Steun voor ondernemers die door de vierdelige crisis het hoofd niet meer boven water kunnen houden.