Belgische para-cyclers gaan voor drie werelduurrecords op één dag: “Een uur lang vechten tegen jezelf”

Op zaterdag 16 juli heeft Paralympic Team Belgium een afspraak met de geschiedenis. Ewoud Vromant (MC2), Diederik Schelfhout (MC3) en de t­­andem van Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (WB) vallen in hun eigen klasse het werelduurrecord aan in Grenchen (Zwitserland). “Het is een ideale manier om para-cycling in beeld te brengen.”

Para-cycling? Geen zorgen, als je het hoort donderen in Keulen ben je waarschijnlijk niet de enige. Al is de sport wel aan een straffe opmars bezig. Para-cycling is G-sport voor wielrenners met een fysieke of visuele beperking, waarin ons land bij de wereldtop hoort. Op de Paralympische spelen behaalden de Belgen vijf medailles, onlangs op de wereldbeker in Oostende zelfs twaalf (!).

Dus willen vier renners een gooi doen naar het mythische werelduurrecord. Eén uur lang zo veel mogelijk afstand afleggen op een piste. Ooit stond het record op naam van Eddy Merckx, nu is het van Victor Campenaerts. Datzelfde willen de vier renners ook kunnen zeggen na 16 juli.

De renners trainen in het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx in Gent, een enorm trage baan door zijn vorm en houtsoort. Daarom vallen de renners het uurrecord aan in Grenchen in Zwitserland. “We zijn al een keer gaan testen in maart”, zegt pilote van de tandem Anneleen Monsieur. “We willen het record ook zo hoog mogelijk zetten, en dan is Grenchen een veel betere piste.”

Ewoud Vromant: “We hebben het al uitgebreid getest, normaal gezien halen we het alle drie”

Na een olympische zilveren medaille richt Ewoud Vromant zijn pijlen nu op het werelduurrecord binnen zijn klasse (MC2). “Ik heb het werelduurrecord altijd iets mythisch gevonden”, vertelt hij met een stralende glimlach. “Als kind herinner ik mij nog de records van Indurain, Rominger en Boardman. Toen ik ontdekte dat het ook voor para-cycling bestond, is dat een droom geworden.”

Volgens Vromant zal het zwaarste element zijn houding op de fiets zijn. “Ik ga waarschijnlijk zelfs een keer of twee rechtzitten om mijn rug te strekken en de armen wat los te maken. Dan verlies ik een paar seconden, maar dat weegt niet op tegen de verkramping.”

Het werelduurrecord binnen zijn klasse staat op dit moment op 43,133 kilometer, op naam van de Ier Colin Lynch. “Sinds 2016 rijden we allemaal sneller en hebben we beter materiaal. De kans is dus reëel dat ik het breek. Ik mik zelf op 45 kilometer.”

Daarnaast kan het volgens Vromant veel betekenen voor de sport in België. “Het is echt een uniek moment om para-cycling in beeld te brengen. Wij gaan het waarschijnlijk ook alle drie halen. We hebben het al uitgebreid getest, dus we weten hoe hard we kunnen rijden.”

Griet Hoet en Anneleen Monsieur: “Een uur lang doodgaan, maar we kijken er zo hard naar uit”

De slechtziende Griet Hoet rijdt samen met haar pilote Anneleen Monsieur op de tandem. “We rijden met zijn allen al jaren samen en tijdens corona is het idee ontstaan om het werelduurrecord te rijden. Het is er dan niet van gekomen, maar nu was het ideale moment.”

“Het blijft iets mythisch”, klinkt het duo enthousiast. “Bij de valide renners hebben verschillende renners het uurrecord al aangevallen, maar binnen het para-cyclen zijn er nog niet zo veel gereden. Daarom zou het super zijn mochten we alle drie de records kunnen pakken.”

“We kijken er naar uit met gemengde gevoelens, want het is wel een uur lang doodgaan, maar we hebben er enorm veel zin in. Het zal ook goed zijn voor de sport. Ik denk wel dat het andere mensen met een beperking kan aanzetten om te beginnen sporten.”

Het record staat op naam van de Australische Lindy Hou met 42,930 kilometer. “We gaan proberen om de tijd zo scherp mogelijk te zetten. Als we mogen dromen, dan hopen we op 45 kilometer.”

Diederick Schelfhout: “Ondanks tegenslag ga ik full gass voor dat record”

Schelfhout zat altijd met het idee in zijn hoofd, maar wilde het pas later in zijn carrière doen. “Ik had zoiets van, we zijn nu met drie dus waarom niet. Drie aanvallen op één dag, dat is nog nooit gebeurd.”

Ondanks blessures schat Schelfhout zijn kansen hoog in. “Ik heb pech gehad met blessures maar mensen die mij kennen, weten ook dat ik mijn tanden overal blijf inzetten en dat ik full gass ga voor dat record. Ik ga geen afstand noemen, maar de kans dat ik het record breek is reëel.” Het record binnen de klasse MC3 staat op naam van de Brit Darren Kenny met 41,817 kilometer.

“Het is ook belangrijk voor de sport”, denkt de renner. “Wij zijn ook een deel vertegenwoordiger van onze sport, dus ik denk dat het naar de volgende generatie toe belangrijk is dat iemand die stap zet.”

“Ik kijk er absoluut naar uit, het is een prikkel waar je naartoe leeft en ik kijk er zeker en vast naar uit. Het zwaarste zal zijn om het hele uur door te blijven gaan en dat strakke tempo te behouden. Het is en blijft een uur lang vechten tegen jezelf.”

De drievoudige werelduurrecordpoging vindt plaats op 16 juli in Grenchen in Zwitserland. De onderhandelingen over de uitzending met de UCI zijn nog bezig, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het live te volgen zijn via Youtube of op de kanalen van Sporza.