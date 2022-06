Hoeselts woonzorgcentrum op zwarte lijst gesloten: hoogbejaarde bewoners moeten verhuizen

Hoeselt

In Hoeselt moeten vanaf vandaag een aantal rusthuisbewoners van Ter Hulst 1 verhuizen naar een ander woonzorgcentrum. Twee rusthuizen in Hoeselt voldeden op vlak van infrastructuur niet meer aan de hoge eisen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat was ook het geval bij het Bormanshof. Intussen wordt de komende weken gestart met de voorbereidende werken aan een gloednieuw woonzorgcentrum op enkele honderden meters van het afgekeurde rusthuis.