Journalist Dominique Deckmyn nam een selfie. Op basis daarvan vond Pimeyes de rechtse foto, die ongeveer vijftien jaar oud is en onder meer gebruikt wordt in een vals Linkedin-profiel van ene Dave Caufield. — © rr

Geef op de website Pimeyes je portretfoto in en binnen de seconde vind je tientallen of zelfs honderden foto’s van jezelf terug, overal op het internet. Het resultaat is griezelig accuraat. Is dit de droom van elke stalker?