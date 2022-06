Lara Salden strandt in eerste ronde van ITF-toernooi in Brasov

De 23-jarige Breese verloor met 6-2 en 6-3 van haar leeftijdsgenote en thuisspeelster Ilona Georgiana Ghioroaie (WTA 371). Die treft in de achtste finale het Russische zesde reekshoofd Marina Melnikova (WTA 198) of landgenote Ilinca Dalina Amariei (WTA 925).

In het dubbelspel vormt Salden met de Hongkongse Eudice Chong het eerste reekshoofd. Zij zijn vrij in de eerste ronde en spelen later woensdag in de kwartfinales tegen de Oekraïense zussen Maryna en Nadiya Kolb.