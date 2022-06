Wint Jai Hindley na de Giro ook de Tour de France? “Het is mijn ultieme droom”

Jai Hindley schreef zondagmiddag geschiedenis door als eerste Australiër ooit de prestigieuze Giro d’Italia te winnen. Maar de honger van de 26-jarige renner van Bora-Hansgrohe is nog niet gestild, want hij sluit nu ook een mogelijke Tourzege niet uit. Ook landgenoot en voormalig Tourwinnaar Cadel Evans ziet mogelijkheden voor Hindley.

Voor dit jaar zal het alleszins nog niet zijn, die eventuele Tourzege voor Jai Hindley. Zijn debuut in de Franse rittenkoers lijkt eerder voor 2023, en Hindley ziet alvast mogelijkheden. Op de vraag of hij ooit de Tour zou kunnen winnen,was de Australiër duidelijk: “Natuurlijk, waarom niet? Zeg nooit nooit. Ik ga zeker niet zeggen dat het onmogelijk is, want de Tour winnen is echt mijn ultieme droom”, is Hindley ambitieus.

Een eerste live ervaring met de Tour heeft Hindley wél al, al was dat als toeschouwer. In 2011 zag hij landgenoot Cadel Evans een grote stap zetten richting Tourwinst. “Het was de eerste keer dat ik naar een Europese koers kwam kijken”, vertelt Hindley. “Ik zat voornamelijk in België, maar we wilden wat bergetappes in de Tour bekijken. Met mijn vrienden en familie ging ik ernaartoe, en het was echt gek. Achteraf bleek dat Evans dan ook nog de Tour gewonnen had. Om dan te weten dat ik er was, is wel cool.”

Hindley en Evans zijn de enige Australiërs die een Grand Tour op hun palmares hebben staan. “Dat is natuurlijk ook fenomenaal, Cadel Evans is intussen een begrip geworden. Als je aan iemand zou vragen die niets van koers kent of hij Cadel Evans kent, zeggen ze waarschijnlijk ja”, aldus de kersverse Giro-winnaar.

Dat een Tourzege voor Hindley niet onmogelijk is, stelt ook Evans zelf. “De Giro winnen is alvast een goede start, en ik ben benieuwd waar dit zal eindigen. De Tour de France is in Australië nog gekender. Het is internationaler en zou de perfecte stap zijn voor hem. Of hij kan winnen? Zeg nooit nooit”, aldus de voormalige Tourwinnaar.