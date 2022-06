In Uvalde zijn ze begonnen met het begraven van de slachtoffers van de schietpartij in de lagere school vorige week. De 10-jarige Amerie Jo Garza en haar klasgenootje Maite Yuleana Rodriguez werden als eerste ten rusten gelegd. De begrafenissen gingen door in gesloten kring. In de komende twee weken zullen de begrafenissen van hun 18 andere klasgenootjes, twee leerkrachten en de echtgenoot van een leerkracht volgen.