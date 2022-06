Erdogan dreigt met nieuwe militaire operaties in noorden van Syrië

“Wij gaan een nieuwe fase in bij de instelling van een veiligheidszone van 30 kilometer langs onze zuidgrens. We gaan Tell Rifat en Mambij ontruimen”, zo verklaart Erdogan aan het parlement. De Turkse president heeft vorig weekend al eens gedreigd met een militaire operatie tegen strijders van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Volksbeschermingseenheden (YPG). Turkije “zal niet wachten op toestemming” van de VS om een nieuw offensief in Syrië te beginnen, klonk het toen.

De YPG worden door Turkije beschouwd als een aftakking van de Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als terroristisch. De militie speelde wel een belangrijke rol in de door de Verenigde Staten geleide campagne om terreurgroepering Islamitische Staat (IS) in Syrië te verslaan.b