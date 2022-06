ROLAND GARROS. Daria Kasatkina heeft ticket voor halve finales beet na winst tegen Kudermetova

Daria Kasatkina (WTA 20) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Ze versloeg in een Russisch onderonsje Veronika Kudermetova (WTA 29), de dubbelpartner van Elise Mertens, in twee sets

Na twee uur en acht minuten had Kasatkina de 6-4, 7-6 (7/5) zege beet op Court Philippe-Chatrier. Voor de vijfde wedstrijd op rij in het toernooi verloor ze geen set.

Voor de 25-jarige Kasatkina, het 20e reekshoofd in Parijs, is het de eerste keer dat ze de laatste vier haalt op een grandslamtoernooi. Eerder was ze al kwartfinaliste op Roland Garros en Wimbledon (allebei in 2018).

Haar tegenstander in de halve finales wordt de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek of de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 11). De tweede halve finale wordt een duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 59) en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 23).