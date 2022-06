Mysterieuze witte vlaggen en Beverst midzomernacht

Scouting Bavo Beverst is om geen promostunt verlegen als ze de aandacht van passanten willen trekken. “Toch wel genieten als je mensen luidop hoort speculeren over onze vlagjes die we overal in Beverst geplaatst hebben”, zegt Stijn Timmermans, voorzitter van de vzw achter de jeugdvereniging. “Zo zou Beverst zich willen afscheiden van Bilzen omwille van de fusieplannen met Hoeselt. Een andere theorie die we opvangen, is dat een aantal Beverstenaren met de witte vlaggen wil aantonen dat er nu wel genoeg bijgebouwd is in ons dorp. Mooie verhalen, maar de waarheid moet elders gezocht worden.”

Beverstse knaldrang

Yves Appermont van het Bavo Feestcomité grinnikt: “Na twee jaar coronastilte organiseren we op 25 juni opnieuw de Beverst Midzomernacht en daar zijn al die vlagjes om te doen”, zegt hij. "We spenderen geen hoge budgetten aan promotiecampagnes, maar proberen de aandacht van de voorbijgangers altijd op een ludieke manier te trekken. Onze vlagjes kondigen immers ons feestje van het jaar aan.”

“Met een groepje enthousiastelingen steken we ons Scoutsfeest dit jaar in een Bohemian jasje”, zegt Ine Louwies, verantwoordelijke voor de inkleding van Beverst Midzomernacht. “Die witte vlaggen zijn een voorbode van een avond gezelligheid, sfeer en na twee jaar coronamiserie een ongekende Beverstse knaldrang.”