Joran Vliegen stoot samen met Noorse Ulrikke Eikeri door naar finale Roland Garros in het gemengd dubbelspel

Maaseikenaar Joran Vliegen heeft samen met de Noorse Ulrikke Eikeri de finale van het prestigieuze Grand Slam-toernooi Roland Garros bereikt (gemengd dubbelspel). In de halve finale klopten ze het duo Melichar-Martinez en Krawietz in drie sets. De supertiebreak eindigde op 7-10 voor onze provinciegenoot.

Joran Vliegen heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van het gemengd dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri won Vliegen op het gravel in Parijs van de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Duitser Kevin Krawietz. Na een uur en 21 minuten prijkte de 1-6, 7-6 (7/4) en 10/7 eindstand op het scorebord van Court Simonne-Mathieu.

Vliegen en Eikeri spelen in de finale tegen de Canadese Gabriela Dabrowski en de Australiër John Peers of de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof.

Voor de 28-jarige Vliegen wordt het zijn eerste finale op een grandslamtoernooi. In het mannen dubbelspel werd de Maaseikenaar met zijn vaste partner Sander Gillé uitgeschakeld in de achtste finales.

Joran Vliegen is de eerste Belg die de finale van het gemengd dubbelspel bereikt op Roland Garros. Zijn beste resultaat tot dusver op een grandslam was een kwartfinale. Die haalde hij in 2020 op de US Open met Sander Gillé en in 2019 op Roland Garros met de Kazach Mikhail Kukushkin.

Justine Henin is met vier (enkel)titels (in 2003, 2005-2007) de meest succesvolle Belg op Roland Garros. Ook Xavier Malisse en Olivier Rochus (het mannen dubbel in 2004) en Kim Clijsters (het vrouwen dubbel in 2003 met de Japanse Ai Sugiyama) pakten er een trofee.