Planckendael verwacht 150-tal ooievaarsjongen dit jaar

In dierenpark Planckendael zijn verzorgers woensdag gestart met het ringen van de ooievaarskuikens. De verzorgers tellen 86 nesten, vier meer dan vorig jaar. Het aantal jongen zit rond de 150, een cijfer waar het Mechelse dierenpark enorm blij mee is.

De komende dagen gaan verzorgers systematisch alle nesten die ze kunnen bereiken bezoeken om de jonge dieren te voorzien van een ring. “Er zijn een 12-tal nesten die we niet kunnen bereiken, die te hoog of op een zeer lastig te bereiken plaats liggen”, zegt Amanda Wielemans, woordvoerster van Planckendael. “Pas wanneer de dieren zelf het nest kunnen verlaten, zullen we weten hoeveel jongen in die nesten zitten. In totaal zijn er 86 nesten, vier meer dan vorig jaar. Het aantal succesvolle nesten ligt ook hoger, heel wat dierenkoppels hebben zich dit jaar voortgeplant.”

Planckendael beschikt momenteel over een kolonie van zo’n 200 volwassen dieren. Ooievaars zijn nesttrouw, dus de meeste komen elk jaar terug. “Vorig jaar hadden we een hele natte periode en waren er wat minder nesten maar dit jaar was er een lange droge periode en blijkbaar hebben de dieren daar weinig last van gehad. De komende dagen zullen we nog ringen, pas daarna kunnen we definitieve cijfers geven.”

Momenteel schatten de verzorgers dat er 147 jonge ooievaars zijn geboren. Het is wel mogelijk dat enkele dieren nog zullen sterven alvorens ze sterk genoeg zijn om hun nesten te verlaten.