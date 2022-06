Tientallen arrestaties in Turkije bij demonstraties tijdens herdenking Gezi-protesten

Bij demonstraties ter gelegenheid van de negende verjaardag van de Gezi-protesten in Turkije zijn dinsdagavond tientallen mensen gearresteerd. Alleen al in Istanboel werden 169 mensen door de politie in hechtenis genomen, zo zegt advocate Ezgi Önalan woensdag. Vier van hen zijn nog niet vrijgelaten. Ze beschuldigt de politie van onwettig optreden en het gebruik van traangas tegen de demonstranten.

De protesten in 2013 draaiden rond de plannen van de regering om een stadsdeel rond het Taksimplein, in het centrum van Istanboel, te ontwikkelen. Daarmee zou een van de laatste groene ruimtes van de stad, het Gezipark, verdwijnen. De politie dreef een vredige sit-in, bedoeld om te protesteren tegen het verdwijnen van het Gezipark, met geweld uit elkaar, en die repressie leidde in heel het land tot antiregeringsprotesten. Het ging toen om de meest grootschalige mobilisatie tegen de toenmalige premier, Recep Tayyip Erdogan. Talrijke mensen zitten in Turkse gevangenissen wegens deelname aan de protesten.

Dinsdagavond hadden kleinere groepen de leuze “Overal is Taksim, overal is verzet” geroepen in de buurt van het Taksimplein. De politie brak de protesten op met soms brutaal optreden, zoals een dpa-verslaggever ter plaatste kon vaststellen. Ook in tal van andere steden kwamen mensen de straat op.