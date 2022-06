Aantal ondervoede kinderen in Somalië “hoger dan ooit” door aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte is het aantal ondervoede kinderen in Somalië “hoger dan ooit”. Dat meldt hulporganisatie Care woensdag. Honderdduizenden mensen staan aan de rand van hongersnood en meer dan 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed.

De Hoorn van Afrika kampt met de ergste droogte in 40 jaar. Meer dan 15 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië kampen met voedseltekorten, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De regio heeft ook te kampen met conflicten, overstromingen, de coronacrisis en een sprinkhanenplaag. Bovendien is meer dan 90 procent van de Somalische tarwevoorrraden afkomstig uit Rusland en Oekraïne. Door het gebrek aan invoer als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de voedselprijzen sterk gestegen.

Volgens Care werden tussen januari en eind april meer dan 3.500 ernstig ondervoede kinderen opgenomen in de door de organisatie gesteunde gezondheidscentra. Dat is een stijging met meer dan 60 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ook West-Afrika staat aan de vooravond van de ergste voedselcrisis in tien jaar. Volgens hulporganisaties zouden in juni 43 miljoen mensen in de regio honger lijden, een derde meer dan vorig jaar.