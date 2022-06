Diepenbekenaar Stijn Vreven in beeld bij ex-club NAC Breda

Stijn Vreven is in beeld om de nieuwe coach te worden van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. De Diepenbekenaar was tussen 2017 en 2018 ook al eens aan de slag in het Rat Verlegh Stadion.

NAC eindigde vorig seizoen op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Goed voor een plekje in de promotieplay-offs, maar daarin was ADO Den Haag over twee wedstrijden te sterk. De club nam enkele dagen geleden afscheid van coach Edwin de Graaf.

Stijn Vreven was laatst aan de slag bij het Slovaakse AS Trencin. Daar werd hij in april 2021 ontslagen. Eerder had de trainer ook Lokeren, Beerschot, Waasland-Beveren, Lommel, Dessel en Esperanza Pelt onder zijn hoede.