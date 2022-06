Een drone heeft beelden gemaakt van enkele massagraven buiten de Oekraïense stad Marioepol. De beelden werden gedeeld door de voormalige gemeenteraad van de stad op de app Telegram. In de massagraven liggen ruim 16.000 mensen begraven, die omkwamen tijdens de belegeringen van de stad. Na een hevige strijd bij de Azovstal fabriek in mei, is de stad nu volledig in Russische handen.