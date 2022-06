De match die groter is dan het voetbal en nu al voor tranen zorgt: Oekraïne speelt ondanks oorlog om WK-ticket

Oleksandr Zinchenko barstte al in tranen uit tijdens de persconferentie: “We willen de mensen trots maken” — © ISOPIX

Vanavond speelt de Oekraïense nationale voetbalploeg zijn eerste officiële match sinds de Russische invasie. De inzet is groot: de halve finale voor het laatste Europese ticket voor het WK voetbal in Qatar eind dit jaar. Niemand weet hoe de Oekraïners zich zullen presenteren, want veel van hen hebben maanden geen competitievoetbal gespeeld. Maar tegen de achtergrond van de oorlog lijkt de belangrijkste bijzaak ter wereld zijn naam ineens alle eer aan te doen.