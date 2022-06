Maasmechelen Village organiseert talentendag om Oekraïners aan job te helpen

In het merkendorp van Maasmechelen is heel wat #werkplekvrij , de Maasmechelaars hopen dat de Oekraïense vluchtelingen aan de hand van hun individuele talenten een job kunnen vinden die bij hen past.

Veertig Oekraïners waren aanwezig op de talentendag in Maasmechelen. Het doel dat zij voor ogen hebben? Een job in het merkendorp. Maar liefst vijftien winkels willen een beroep doen op nieuwe werkkrachten en staan ervoor open om Oekraïense vluchtelingen aan een baan te helpen. Momenteel zijn er zo’n 80 openstaande vacatures. De Oekraïense keukenprinses Victoria en haar vader mikken op een job in ristorante Giuliano. “Mijn vader werkte in een groot restaurant in Kiev met 1000 plaatsen”.