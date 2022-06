Mbaye Leye komt thuis in Waregem: “Geen moment getwijfeld toen Essevee belde”

Woensdagochtend werd Mbaye Leye officieel voorgesteld als trainer van Zulte Waregem. De Senegalees – die in de Elindus Arena de tandem Simons-De Fauw opvolgt – oogde ontspannen. Zijn doel was duidelijk: “Ik wil hier opnieuw voor stabiliteit zorgen”.

We vermoeden dat de persverantwoordelijke van Essevee de route naar de perszaal op voorhand niet uit de doeken had moeten doen aan Leye. Na in totaal zes volledige seizoen aan de Gaverbeek, zal de voormalige spits zijn weg in de Elindus Arena immers nog wel gekend hebben. “Voor mij voelt dit als thuiskomen”, stak Leye ook meteen van wal. “Ik heb hier als speler mijn beste jaren doorgebracht. Ik won trofeeën en maakte enkele fantastische seizoenen mee.” Toen het telefoontje van Essevee kwam, twijfelde de clubtopschutter van Essevee naar eigen zeggen dan ook geen moment. “Ik had al gesprekken gevoerd met een andere Belgische club, maar toen Zulte Waregem belde, heb ik niet getwijfeld. Ik wist namelijk al tijdens mijn spelerscarrière dat ik vroeg of laat op deze stoel zou terechtkomen. Dit was de club waarvoor ik wilde werken.”

© BELGA

Nochtans gingen Essevee en Leye tijdens diens vorige drie passages niet altijd in een perfecte sfeer uiteen. Al is daar volgens hem niets van blijven hangen. “Voetbal is emotie en zelf ben ik ook een emotioneel iemand. Ik vind dat ook belangrijk. Maar het feit dat ik hier nu voor de vierde keer terugkom, wil toch wel zeggen dat ik hier mooie dingen verwezenlijkt heb en dat de club mijn mentaliteit en werkwijze kent en weet te appreciëren”, klonk het.

Stabiliteit

Het doel is duidelijk: opnieuw aanknopen met de stabiliteit en wie weet wel met de successen van weleer. “We willen ervoor zorgen dat iedereen terug trots kan zijn op Zulte Waregem”, was Leye duidelijk. “Met wat voor voetbal dat zal zijn? Er zullen momenten zijn waarop we met de nodige zin voor realiteit spelen, maar ook momenten waarop we goed voetbal zullen brengen. Het belangrijkste is echter de stabiliteit. Zowel in de prestaties, als in de uitslagen. Dat zal ons toelaten om te groeien en onze identiteit verder te ontwikkelen. We noemen onszelf de boeren. Dat zijn in het algemeen harde werkers die weten wat ze willen. Dat willen de supporters ook terug zien bij hun ploeg op het veld. Mijn manier van werken is dan ook gebaseerd op hard werken en discipline. Ik wil een bepaalde mentaliteit in de spelersgroep slijpen.”

Een week voor de start van de trainingen ligt er evenwel nog veel werk op de plank. Zo verlaten al zeker negen spelers de club. De club maakt zich evenwel sterk dat er de komende dagen al versterkingen zullen bijkomen. “We zoeken daarbij vooral spelers die passen binnen het project en die zich kunnen vereenzelvigen met de identiteit van de club. Daarbij willen we een zo klein mogelijke foutenmarge hanteren”, duidt Leye.

Nieuwe gezichten

Op 9 juni, wanneer de trainingen opnieuw beginnen, mogen we zelfs al een of meerdere nieuwe gezichten verwachten aan de Gaverbeek. “We hebben niet stilgezeten de afgelopen weken”, pikt CEO Eddy Cordier in. “Het is normaal dat als er een nieuwe trainer komt, er dan eerst met hem overlegd wordt, maar we zijn volop op zoek naar hongerige, betaalbare spelers die willen strijden voor Essevee en de kwaliteit hebben om stabiliteit te brengen.”

Leye beseft evenwel dat dat gezien de financiële situatie geen evidentie wordt, al blijft hij optimistisch. “De financiële situatie van de club is inderdaad gekend. Daarom moeten we net nog slimmer zijn en zoeken naar talenten die zich hier willen bewijzen. Ik was ook zo iemand. Ik was niet de duurste aankoop toen ik hier voor het eerst kwam, maar ik werd in dat seizoen wel topschutter van de ploeg. Ook jongens als Meïté, Dalsgaard, Hazard en Malanda speelden voor ze naar hier kwamen niet altijd hé. Toch vertrokken ze hier door de grote poort. Daarnaast wil ik net als bij Standard de jeugd kansen geven. Ik kijk immers niet naar leeftijd of namen, maar laat spelers spelen met wie we onze doelen kunnen behalen”, besloot hij.