Waarom roze rozen onnatuurlijk zijn en hoe prenatale tests van roze een meisjeskleur maakten: wat je nog niet wist over roze

Roze: doorheen de geschiedenis ging het van huidtint in de schilderkunst naar mode- en trendkleur gepopulariseerd aan het Franse hof tot een genderloze schakering. Roze is het handelsmerk van Paris Hilton, maar tegelijk een evergreen in klassieke tennispolo’s. Bovendien is roze vandaag het nieuwe wit in je badkamer. De kleur is even veelzijdig als z’n rijke kleurrijke historie. Een overzicht.