Schildpad ontsnapt keer op keer aan hongerige haai: “Ongelooflijk hoe slim hij was”

In de oceaan geldt niet alleen de wet van de sterkste, ook met behendigheid kunnen heel wat zeedieren een dag langer leven. Visser Wayne Lee was in november getuige van wat hij een “geweldig stukje natuur” noemt, en deelt nu de beelden die hij met zijn drone maakte bij de Muiron Islands. De Australiër filmde hoe een zeldzame schildpad keer op keer kon ontsnappen aan een hongerige haai door zich te draaien wanneer het roofdier een aanval inzette. “Ongelooflijk hoe slim de schildpad was”, klinkt het. “Ik had het voorrecht om dit te kunnen zien en als extraatje kon ik nog filmen ook.”