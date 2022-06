Kaarten voor Bruce Springsteen in Landgraaf binnen mum van tijd uitverkocht

De verkoop voor het concert op 11 juni begon woensdag om 10.00 uur, korte tijd later waren alle kaartjes voor het concert in de week voor Pinkpop al weg. Ook voor het concert in Amsterdam twee weken eerder was de belangstelling groot. Online delen fans berichten waarop te zien is hoe er nog meer dan 100.000 wachtenden voor hun zijn. Ook lag de site van mojo korte tijd plat en liet ticketmaster (de site waar de kaartjes gekocht werden) weten dat er technische problemen waren. „Het lijkt erop dat er momenteel wat problemen zijn met onze site. We vinden dit erg vervelend en zijn hard bezig om dit op te lossen. Houd dit kanaal in de gaten voor meer info”, aldus ticketmaster op twitter.De massale belangstelling was ook meteen reden om een extra concert aan te kondigen. In Amsterdam zal The Boss op 27 mei nog voor een tweede keer optreden. Ook die kaarten gingen meteen in de verkoop. Het eerste concert van Springsteen in Amsterdam staat gepland op 25 mei in de Johan Cruijff ArenA.